В МИД РФ рассказали о возобновлении прямых авиаперелетов на Кубу

Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова подтвердила, что начиная с 1 июля будет возобновлено регулярное прямое авиасообщение между Россией и Кубой.

Об этом сообщает ТАСС. Это заявление открывает новую перспективу для пассажиров, желающих посетить Кубу или установить тесные связи между двумя странами. Восстановление прямого авиасообщения после перерыва связано с улучшением обстановки, связанной с пандемией COVID-19, и позволит пассажирам снова легко и удобно путешествовать между двумя государствами.

Кроме того, по мнению дипломатов, прямое авиасообщение является важным механизмом укрепления дружественных, экономических и туристических связей между Россией и Кубой. Восстановление этой связи подтверждает стремление обеих стран к развитию туристической индустрии и укреплению взаимопонимания на национальном и международном уровнях.