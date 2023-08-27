В Минобороны сообщили об ударе по аэродрому в Киевской области

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , военное ведомство нашей страны заявило о том, что российские бойцы нанесли удар по аэродрому, находящемуся в Киевской области.

Стало известно, что еще прошлой ночью российским военным удалось нанести удар по аэродрому, расположенному в районе села Пинчуки в Киевской области. Эта информация была опубликована на странице в социальных сетях Министерства обороны Российской Федерации.

Атака осуществлялась с помощью высокоточного оружия большой дальности с воздуха. Как подчеркнули в МО, цель удара достигнута, а все назначенные объекты были поражены.

Ранее сообщалось, что Вооруженным силам РФ удалось поразить три быстроходные лодки с украинскими диверсантами на борту.