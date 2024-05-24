В Минтрансе Подмосковья перечислили автобусные маршруты, следующие до парков региона

В преддверии летнего сезона Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подготовило список автобусных маршрутов, следующих до трех региональных парков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, до парка «Солнечный берег» в поселке Запрудня Талдомского округа можно доехать на пяти маршрутах № 20, 21, 30, 37, 55 до остановок «Запрудня — Завод» и «Электрон». Там есть набережная, пляж, площадки для занятий спортом и другие развлечения. Доехать до парка «Раздолье» в Одинцовском округе можно на автобусах маршрута № 20к «ст. МЦД Немчиновка — пос. Барвиха — ст. МЦД Одинцово». Посетителей этой территории ждут сосновый лес, детские площадки и спортивно-оздоровительные зоны.

«Жители и гости Серпухова могут прогуляться в Принарском парке — его площадь 18 га, он находится на реке Наре, где открывается вид на Высоцкий монастырь. <…> Вблизи парка расположена остановка «Больница им. Семашко» и «Военкомат», которая входит в схему движения маршрута № 3 «Вокзал — ул. Нижняя», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.