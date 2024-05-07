В Минтрансе Подмосковья рассказали, какие трассы будут самыми загруженными в предстоящие праздничные дни

Самым загруженным днем в связи с предстоящими праздниками, а также ухудшением погодных условий может стать 8 мая, при этом затруднения движения на дорогах ожидаются и в другие праздничные дни. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основные затруднения движения возможны на Щелковском, Горьковском, Симферопольском и Варшавском шоссе. Кроме того, проблема может появиться на Ярославском, Ленинградском, Дмитровском, Минском, Новорязанском, Новорижском, Носовихинском и Можайском шоссе, съездах с МКАД и ЦКАД. В сторону Москвы, интенсивный поток транспорта ожидается в воскресенье.

«Помимо увеличения числа транспорта, в майские выходные скоростной режим увеличивается в среднем на 10 километров в час, поэтому призываем всех участников дорожного движения быть внимательными, особенно в черте дачных поселков и садовых товариществ. Соблюдайте скоростной режим, не совершайте резких маневров», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.