В Минздраве рассказали о числе пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

Вечером четверга, 10 августа, стало известно, что при взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек. Подробности сообщают в российском Минздраве.

На данный момент известно, что 15 человек сейчас по-прежнему находятся в больнице (из них три в тяжелом состоянии), восьмерых уже выписали из стационаров. Один человек погиб в результате ЧП на заводе.

Амбулаторную помощь удалось оказать 56 гражданам. Напомним, что взрыв произошел утром среды, 10 августа, на складе пиротехники.