По последней информации, российские бойцы смогли успешно отразить до 10 атак со стороны Вооруженных сил Украины, которые те попытались нанести на Запорожском направлении. Так или иначе, они все же были предотвращены в районах населенных пунктов Вербовое и Работино. К слову, это не первый случай, когда Вооруженные силы России успешно отражают атаки, которые наносят украинские бойцы.

Так ранее стало известно, что Вооруженным силам Российской Федерации так же успешно удалось сорвать 6 атак со стороны ВСУ на Краснолиманском направлении и отразить 4 на Донецком направлении. Российским военным удалось улучшить положение по переднему краю благодаря боевым самолетам и артиллерии.