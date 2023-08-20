В МО РФ рассказали об отражении 8 атак ВСУ на Запорожском направлении
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Как сообщает «Газета.ру», не приводятся сведения о числе погибших военных ВСУ.
По последней информации, российские бойцы смогли успешно отразить до 10 атак со стороны Вооруженных сил Украины, которые те попытались нанести на Запорожском направлении. Так или иначе, они все же были предотвращены в районах населенных пунктов Вербовое и Работино. К слову, это не первый случай, когда Вооруженные силы России успешно отражают атаки, которые наносят украинские бойцы.
Так ранее стало известно, что Вооруженным силам Российской Федерации так же успешно удалось сорвать 6 атак со стороны ВСУ на Краснолиманском направлении и отразить 4 на Донецком направлении. Российским военным удалось улучшить положение по переднему краю благодаря боевым самолетам и артиллерии.