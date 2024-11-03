Больше двух тысяч избирательных участков открылись в Молдавии для проведения второго этапа выборов президента страны. Как сообщают РИА Новости , люди активно стремятся проголосовать и отдать голос за своего кандидата.

В Молдавии заработало около 2,2 тыс. участков для проведения голосования. Еще 231 такой пункт открылся за рубежом. При этом в России, несмотря на все количество проживающих в ней молдавских граждан, открыли только два участка. К одному из них, который выставлен на Рождественке в Москве, очередь протянулась через пол-улицы.

«Я приехала, потому что хочу, чтобы в Молдавии все было хорошо, чтобы люди жили по-человечески, а не то, что сейчас творит Майя Санду», — заявила журналистам женщина, которая стояла в этой очереди.

Центризбирком Молдавии допустил до выборов 878 международных и 1546 национальных наблюдателей. Среди них нет ни одного представителя от России либо Содружества Независимых Государств.

Ранее один из претендентов на пост молдавского президента Стояногло пообещал, что в случае победы восстановит нормальное авиасообщение между своей страной и РФ. Он заверил, что сумеет обеспечить необходимую безопасность полетов.