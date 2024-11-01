Выступающий за прагматичные отношения Кишинева с Москвой бывший генпрокурор Молдавии и вышедший во второй тур президентских выборов в Молдавии Александр Стояногло во время прямой видеотрансляции в соцсетях заявил о необходимости возобновить авиасообщение с Россией.

По словам политика, если он возглавит республику, то сделает всё, чтобы своеобразный транспортный железный занавес между Молдавией и РФ был отправлен раз и навсегда в прошлое.

«Авиарейсы с Москвой, Санкт-Петербургом, другими городами, в которых нуждаются наши граждане, обязательно должны быть возобновлены. Главное — обеспечить безопасность полетов. Уверяю, что эта проблема будет решена», — заявил Стояногло.

Напомним, в конце февраля 2022 года Молдавия в одностороннем порядке приостановила авиасообщение с Россией. В настоящее время молдавские авиаперевозчики не имеют права совершать прямые рейсы в РФ.

Ранее кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло обвинил действующую главу государства Майю Санду в введении санкций в отношении России. По его словам, такие меры негативно сказались на экономике республики, лишив граждан доступа к выгодным рынкам сбыта и дешевым энергетическим ресурсам. По его словам, Санду пытается оправдать неудачи в управлении государством, ссылаясь на конфликт на Украине.