В молодежном центре «Точка притяжения» округа Пушкинский прошла встреча в рамках программы «Школа волонтера»

На этот раз участники углубились в изучение важнейших компетенций и качеств, необходимых каждому добровольцу.

Они освоили навыки критического мышления, позволяющие оценивать информацию, выявлять ее подлинность, анализировать взаимосвязи, отделять существенное от второстепенного и находить нестандартные подходы к решению задач. Особое внимание было уделено умению адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и эффективно выстраивать коммуникацию: ясно выражать свои мысли, внимательно слушать собеседников и находить компромиссы.

Во время занятия участники обсудили содержание ключевых профессиональных компетенций волонтёра, в том числе умение работать в группе, проявлять лидерские качества, выполнять задачи, распределять обязанности и контролировать их выполнение, а также осознали важность их развития для достижения успеха в волонтёрской деятельности.

Ребята узнали, что такие качества, как лидерские способности, адаптивность и эмоциональный интеллект, значительно повышают результативность и вклад в общественно полезное дело.

Практическая часть мероприятия была организована в форме интересного и активного взаимодействия. Участникам предложили составить своеобразный психологический портрет, основанный на десяти признаках, отражающих особенности характера, интересы, отношения с окружающими и мировоззрение. Также они поделились фактами о себе, один из которых оказался ложным. Задача остальных — определить этот ложный факт, опираясь на интуицию, наблюдая за эмоциями и состоянием человека.

Благодаря игровым упражнениям участники смогли наглядно увидеть и применить полученные знания, что сделало обучение более ярким и эффективным.

Руководители «Школы волонтера» отмечают, что подобные занятия вселяют в участников уверенность и мотивируют их на осознанную деятельность, направленную на пользу обществу.