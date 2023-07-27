В московских ТЦ запустят новые развлекательные и образовательные площадки

Как сообщает издание «Утро.ру» , цель программы по выделению грантов для предпринимателей заключается в улучшении фасадов зданий и расширении площадей, предназначенных для досуга и развлекательной деятельности.

Как известно, еще со времен пандемии, система онлайн-торговли в Москве продолжает расти, вызывая сокращение объема традиционной розничной торговли на 3-5% ежегодно. Из-за этого многие владельцы ТЦ хотят снести свое здание и построить на его месте жилой дом.

Но мэр Москвы выступает противником сноса торговых центров, поскольку они играют важную роль и являются местом встреч для жителей города. Вместо этого освобождающиеся площади в торговых центрах предлагается использовать для создания досуговых зон и поддержки малого бизнеса.