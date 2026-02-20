В Московской области пройдет единый день приема участников СВО и членов их семей

В пятницу, 20 февраля, в Подмосковье на площадках 53-х местных общественных приемных «Единой России» депутаты совместно с профильными специалистами проведут единый прием по вопросам социальной поддержки, в нем примут участие действующие военнослужащие, демобилизованные участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, а также их родственники. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

«Мы ответственно подходим к решению каждой проблемы и стараемся оказать всю необходимую помощь в кратчайшие сроки», — отметила руководитель региональной общественной приемной партии, депутат Госдумы Алла Полякова.

Она подчеркнула важность того, чтобы участники СВО и их близкие чувствовали поддержку со стороны государства.

Ознакомиться с адресами общественных приемных можно на сайте. Узнать другие подробности можно по номеру: 8 (495)106-05-50.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.