В Московской области задержан виновный в двойном поджоге релейных шкафов пенсионер

Как передает Baza, украинские онлайн-кураторы уговорили 60-летнего Александра Честных из Балашихи решиться на противоправный поступок за 600 долларов.

Инциденты с поджогом релейных шкафов, дело рук пожилого мужчина, были зафиксированы на подмосковной станции Реутов 29 августа и 7 сентября. Когда к Александру домой через несколько дней нагрянули силовики — он не стал отпираться и сознался в содеянном.

«Мужчина сразу рассказал, что устроил диверсии ради 600 долларов. Эти деньги, по словам мужчины, ему заплатил куратор из соцсетей», - приводится в публикации.

В настоящее время силовики ищут подстрекателей. Александру же грозит срок по статье о совершении теракта.

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