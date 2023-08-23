В Москве активисты организовали пикет для поддержки российских дипломатов в Канаде

Как сообщает агентство «РИА Новости» , активисты проводят пикет у посольства Британии, где находится канадский посол, выражая свою поддержку российским дипломатам, находящимся в Канаде.

Мария Бутина, являясь членом комитета Государственной Думы по международным делам, также выступила в поддержку российских дипломатов. Она напомнила о серии нападений на посольство России в Канаде. Например, его забрызгивали краской, а на самих сотрудников совершались нападения, их семьи получали угрозы.

Бутина заявила, что отозвать посла и забрать дипломатическую миссию не следует, поскольку в Канаде находятся наши соотечественники, которым требуется защита и помощь. «Поэтому, естественно, наши дипломаты там сейчас – просто герои", - сказала она.