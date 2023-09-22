В Москве двухлетний ребенок выпал из окна девятого этажа

Стало известно, что в столице ребенок выпал из окна девятого этажа. Как пишет издание «Vse42.ru» , в это время в квартире находились его родители.

Наверняка каждый хоть раз в жизни слышал о том, что маленьких детей ни в коем случае нельзя оставлять одних во избежание несчастных случаев. Однако, недавний инцидент доказал, что опасность может поджидать даже тогда, когда малыш находится дома вместе с родителями.

Таким образом, в Москве двухлетний ребенок выпал из окна, расположенного на девятом этаже многоквартирного дома. Малыш умер на месте, когда упал на крыльцо электрощитовой и получил травмы, не совместимые с жизнью.

Пока что неизвестно, почему родители, находящиеся в это время в квартире, не смогли уследить за сыном. По факту случившегося уже началась проверка, в ходе нее будут установлены все причины и обстоятельства несчастного случая.