В Москве ищут чемпионку России по фигурному катанию Горбачеву

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева пропала в Москве, не вернувшись с тренировки. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает StarHit.

По информации мамы спортсменки, связь с ней оборвалась вечером, 28 августа. В этот день она вышла с ледовой арены «Чкалов Арена», но так и не дошла домой. Отмечается, что Горбачева шла в сторону Владимирской церкви, зашла в парк на набережной, а после — исчезла. 16-летняя девушка попала в объектив камеры видеонаблюдения.

По данным StarHit, вещи фигуристки нашли на Покровской набережной, но самой школьницы там не оказалось.

В прошедшем сезоне Горбачева стала чемпионкой России среди юниоров, а также попала в основной состав юниорской сборной страны, выиграла Кубок Первого канала в составе «красной» команды и стала серебряным призером на одном из этапов «Гран-при России». Сама девушка ни раз рассказывала, что живет вместе со своим тренером — Софьей Федченко, поскольку у нее сложились не очень хорошие отношения с мамой.

По данным канала «112», перед пропажей Алина поссорилась с тренером и не пошла на тренировку. Вскоре она покинула ледовую арену.