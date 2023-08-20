В Москве из-за непрекращающегося ливня затопило метро, под воду уходят районы Строгино и Ясенево

Как сообщают очевидцы в столичных пабликах, в Москве затопило метро на Большой кольцевой линии. Причиной водного коллапса в подземке стал непрекращающийся сильный ливень.

В столичном главке МСЧ предупредили, что обрушившийся на Москву крупный ливень с ветром до 17 метров в секунду отступить до конца вечера.

«В вестибюле станции Большой кольцевой потоки воды. Также затопило станцию метро «Марьина роща», — приводится в публикациях.

Отмечается, воды столько, что городские ливневые канализации не справляются. Подтопление наблюдается в Строгине, Ясеневе и других районах Москвы. Частично перекрыто Дмитровское шоссе на севере столицы.