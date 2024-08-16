В Москве могут появиться специальные площадки для дрифта

Специальные площадки для дрифта и шумных автомобилей могут создать в Москве, сообщил Агентству городских новостей «Москва» член общественного совета при Министерстве транспорта РФ Алексей Кучмин.

По его словам, помочь удалить со столичных улиц лихачей помогут сотрудники Государственной автомобильной инспекции (ГАИ), которые делают замеры шума, издаваемого транспортными средствами.

Кучмин отметил, что в Москве уже существуют такие площадки, однако созданы они общественностью. Так, например, пара таких пространств есть в пределах МКАД.

«Но, как я понимаю, это все действует на общественных началах, необходимо заняться обустройством сопутствующей инфраструктуры, тем самым обеспечить желающим возможность покататься и выпустить пар во всех смыслах, но сделать это безопасно и с комфортом для всех. Уверен, что Москва сможет стать в этом примером другим регионам», — сказал Кучмин.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге впервые в России начали штрафовать автовладельцев, которые любят «навести шум» на городских улицах. Сотрудники ГАИ измеряют специальными приборами шум. Первый рейд по питерским улицах с таким аппаратом позволил выявить 15 нарушителей.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ направит еще 2,5 млрд рублей на развитие российских цифровых продуктов.