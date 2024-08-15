Кабмин направит еще 2,5 млрд рублей на развитие российских цифровых продуктов

Правительство России дополнительно выделит еще почти 2,5 млрд рублей на поддержку отечественных цифровых технологий. Как сообщает ТАСС, об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на открытии заседания Кабинета министров РФ.

«Дополнительно направим почти 2,5 млрд рублей на программу льготного кредитования компаний, которые реализуют проекты по цифровой трансформации, причем делают это на основе отечественных решений», — сказал он.

Премьер-министр уточнил, что ставка для подобных организаций составляет от 1 до 5% годовых, а для имеющих аккредитацию предприятий не более 3%. Размер займа составляет до 10 млрд рублей. Михаил Мишустин уточнил, что деньги направляются для разработки внедрения отечественной продукции в сфере информационных технологий. Полученные средства разрешается тратить на закупку программного обеспечения и лицензий для него, разработку собственных технологий, зарплаты сотрудникам, а также другие необходимые статьи расходов.

Ранее сообщалось о том, что зарубежные инвесторы направят почти 140 млрд рублей на инвестиционные проекты, которые претворяют в жизнь на территории Московской области. В настоящее время развиваются около четырех десятков подобных инициатив. Свои средства в бизнес на территории России вкладывают представители сразу нескольких стран. Например, среди них есть представители Китая и Индии, а еще члены содружества независимых государств. Согласно подсчетам, после введения всех мощностей в работу удастся создать свыше 16 тыс. новых и современных рабочих мест.