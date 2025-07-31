В Москве на площади 300 «квадратов» горит административное здание

В одном из административных зданий в центре города произошёл пожар. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Есть вероятность, что внутри может находиться человек. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Российской Федерации.

Остальные люди смогли самостоятельно выбраться из здания. Сейчас спасатели проводят осмотр всех помещений. В операции задействовано 58 специалистов и 16 единиц специальной техники.

В социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлено трёхэтажное здание, из которого валит густой чёрный дым.