В Москве наградили лауреатов премии «ЖЕНЩИНА-ПРИZВАНИЕ» за вклад в укрепление тыла

В Москве прошла церемония награждения лауреатов второй всероссийской премии «ЖЕНЩИНА-ПРИZVАНИЕ». Мероприятие, организованное Главным командованием ВКС, Центральным офицерским клубом ВКС, Комитетом семей воинов Отечества и ООО «СПК "МЕГАПИР"», состоялось в Доме ветеранов войн и вооруженных сил.

Премия учреждена для признания вклада женщин в укрепление тыла страны. В 2025 году наград удостоились 14 женщин из разных регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, в различных номинациях, таких, например, как «Патриотическое воспитание», «Волонтерская инициатива», «Духовно-психологическая поддержка» и «Память сердца».

Фото: [ Фото ФБУ «Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил» Минобороны России ]

Среди почетных гостей были высокопоставленные военные и общественные деятели, включая официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову, народного артиста РФ, депутата Государственной Думы РФ Дмитрия Певцова, председателя Центрального совета Союза ветеранов Космических войск, генерал-майора Владимира Байкина, генерал-майора Игоря Романова и Героя РФ Сергея Демьяненко.

Фото: [ Фото ФБУ «Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил» Минобороны России ]

Особым моментом церемонии стало видеоприветствие от российских космонавтов, записанное с Международной космической станции (МКС).

Концертная программа включала выступления известных артистов и коллективов, а также выставку «Жена героя» и акцию «Письмо солдату», где гости могли создать обереги для бойцов.

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