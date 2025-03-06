Участниц проекта «Активное долголетие» округа Пушкинский навестили депутаты

Депутаты Совета депутатов округа Пушкинский Дмитрий Кульков и Яна Гальцина, депутат Мособлдумы Александр Легков посетили красноармейский филиал комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Пушкинский».

Мероприятие условно разделилось на две части. Первая прошла в официальной обстановке. Депутаты подвели итоги 2024 года, рассказали о значимых проектах, которые удалось реализовать. Вторая часть встречи прошла в более праздничной атмосфере. В преддверии Международного женского дня участниц проекта «Активное долголетие» поздравили с наступающим весенним праздником. Запах тюльпанов раздался в зале.

В Городском округе Пушкинский для участниц проекта проводят различные спортивные, культурные и развивающие мероприятия. Активистки также принимают участие в общественной жизни округа.