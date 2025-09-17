В Москве нашли двух пропавших из-за украинских мошенников мальчиков

В Москве найдены два мальчика, которые ранее считались пропавшими. По информации РИА Новости, ссылающегося на источник в правоохранительных органах столицы, дети находятся в безопасности.

17 сентября в Москве пропал мальчик, сообщил Telegram-канал Shot. По данным канала, к исчезновению ребенка причастны украинские мошенники, с которыми он разговаривал по телефону. Они убедили его перевести крупную сумму денег, сломать мобильник и не ехать к родителям.

Shot позже сообщил о втором исчезнувшем мальчике.

«Мальчики найдены, с ними все в порядке. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, ребенок был обнаружен в торговом центре.

Он уточнил, что, по предварительным данным, телефонные мошенники не имеют отношения к побегу ребенка.