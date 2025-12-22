В Москве нашли квартиру по цене подержанного авто: такой цены не было 100 лет

Фото: [ В новой квартире на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф ]

Самая дешевая квартира на рынке жилья Москвы предлагается за ₽2,4 млн. Об этом сообщили аналитики компании «Мир квартир», передает Лента.ру.

Объект расположен на аллее Первой Маевки в районе Вешняки на востоке столицы. Жилье относится к формату квартиры-конструктора и имеет общую площадь 15 квадратных метров.

Квартира разделена на две изолированные комнаты по 6 квадратных метров каждая. Еще 3 кв. м. занимает общий тамбур. Помещения имеют одинаковое оснащение и могут использоваться как самостоятельные жилые блоки.

В каждой части установлены кровать-чердак, холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, кухонный модуль, шкаф, душевая кабина и туалет. Продавец указывает, что комнаты подходят для раздельной аренды.

Объект находится на втором этаже шестиэтажного жилого дома. В объявлении отмечено, что перегородки выполнены из гипсокартона и при необходимости могут быть демонтированы. По данным аналитиков, подобные предложения относятся к категории компактного жилья и формально считаются апартаментами, что отражается на цене и характеристиках объекта.

