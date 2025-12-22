Лишиться прав из-за «назамерзайки»: с чем придется столкнуться водителям, купившим неправильный стеклоомыватель

В России, несмотря на запрет, продолжают нелегально продавать «незамерзайки» с метанолом. Какая ответственность и опасность может грозить водителям, случайно залившим подобную жидкость в авто, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Заведующая неврологическим отделением Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-невролог Светлана Александрова отметила, что использование стеклоомывающих жидкостей, содержащих метанол, представляет серьезную угрозу для здоровья человека даже при отсутствии прямого контакта с веществом.

«Основная опасность связана с вдыханием паров метилового спирта, которые образуются при распылении жидкости на лобовое стекло и легко проникают в дыхательные пути. Даже при хроническом воздействии малых доз возможны головные боли, головокружение, тошнота, снижение концентрации внимания и ухудшение зрения», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Особую опасность пары метанола представляют для водителей, добавила она, поскольку отравление может развиваться незаметно, снижая скорость реакции и повышая риск дорожно-транспортных происшествий.

«При длительном воздействии возможны необратимые последствия — вплоть до стойкого нарушения зрения и поражения дыхательной системы. Наиболее уязвимы дети, беременные женщины и люди с заболеваниями легких и нервной системы», — продолжила Александрова.

По словам юриста Юрия Капштыка, процедура выявления метилового спирта у водителей при использовании подобного стеклоомывателя будет непростая.

«С вероятностью 10 к 1 могу предположить о том, что предстоит и анализ крови, мочи на состояние алкогольного опьянения. А что касается непосредственно самих доказательств, что использован метиловый спирт — желательно сохранить чеки и саму бутылку, а также взять забор непосредственно из резервуара, в который в машине заливается "назамерзайка"», — пояснил юрист.

Если экспертиза покажет, что метиловый спирт действительно содержится, то сработает, по мнению эксперта, презумпция невиновности, и водителя к административной ответственности не привлекут.

«Вопрос только в одном — этим делом нужно заниматься профессионально и без помощи специалиста в данной ситуации не обойтись», — подчеркнул Капштык.

Тем, кто продает такую продукцию, добавил юрист, грозит ответственность по статье 14.4 КоАП РФ — продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований.

«Предусмотрена административная ответственность для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 10 до 20 тыс. рублей. Для юридических лиц — от 20 до 30 тыс. рублей», — заключил юрист.

