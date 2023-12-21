В Москве отказались от салютов на Новый год и Рождество

В Москве решили отказаться от салютов в новогоднюю и рождественскую ночи, сообщил РИА Новости источник в мэрии столицы.

Новогоднего фейерверка не было и в прошлом году.

От чрезмерно яркого празднования Нового года отказываются и в других регионах России. Воздержаться от салютов решено по соображениям безопасности, а сэкономленные средства направить на нужды СВО.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов также призвал не забывать о том, что Россия продолжает спецоперацию. Он напомнил, что «не все гуляют в новогоднюю ночь до утра».