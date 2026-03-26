В Москве подтвердили случай лепры у 77-летней женщины, не покидавшей Россию

В Москве выявили случай заболевания лепрой (болезнью Гансена), сообщил интернет-портал Medvestnik.ru. Диагноз подтвердили у женщины 1948 года рождения.

Сама пациентка отрицает поездки в регионы, где это заболевание распространено. Отмечается, что у нее выявили лепроматозный тип болезни, осложненный полинейропатией. Женщина болеет с 2020 года, но окончательный диагноз был установлен только сейчас.

Диагноз подтвердил консилиумом специалистов Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии (ГНЦДК), Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) и других учреждений. Решение принималось на основании клинической картины и результатов ПЦР-исследования.

Сейчас женщина находится в больнице, где она проходит необходимое лечение. У россиянки также выявили осложнение — специфическую полинейропатию.

Лепра считается забытой тропической болезнью, но она продолжает регистрироваться более чем в 120 странах мира. Лидерами по числу новых случаев остаются Бразилия, Индия и Индонезия. Ежегодно в мире выявляют около 200 тысяч заболевших. Заражение происходит при длительном воздушно-капельном контакте с больным человеком.

Основные симптомы заболевания включают насморк, отечность, потеря чувствительности кожи, мышечная слабость, появление пигментных пятен.

Предыдущий случай лепры в России был зафиксирован в 2023 году у студента из Чада. Тогда врачи отметили отсутствие должной настороженности при обследовании иностранных граждан.

