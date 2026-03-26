В России снова заговорили о кори: зафиксированы единичные случаи

В Тюменской области в феврале–марте 2026 года выявлены единичные случаи кори — одной из самых заразных инфекций в мире. Как сообщила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Юлия Распопова, вспышки заболевания нет, речь идет об отдельных эпизодах. Однако санитарные службы уже проводят полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Специалисты устанавливают круг лиц, контактировавших с заболевшими, за ними организовано медицинское наблюдение. Также начата вакцинация тех, кто не был привит, имеет только одну дозу вакцины или не болел корью ранее.

Почему корь опасна

Вирусолог Геннадий Уманский напомнил, что корь часто недооценивают, хотя ее контагиозность в непривитой группе достигает 90 процентов. Это означает, что при встрече с вирусом заболевает девять из десяти человек, не имеющих защиты. Осложнения могут быть тяжелыми — от пневмонии до поражения нервной системы.

Единственная надежная защита — вакцинация. Две дозы препарата (в год и в шесть лет) формируют стойкий иммунитет на долгие годы. Взрослым, не привитым в детстве, можно сделать прививку после консультации с врачом.

В Роспотребнадзоре подчеркивают: ситуация контролируемая, массового распространения нет, но вирус продолжает циркулировать, поэтому контроль за очагами остается усиленным.