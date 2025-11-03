В Москве пока без снега: прогноз Вильфанда

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости , что в ближайшую неделю первый снег в Москве не ожидается.

В характерной для него образной манере метеоролог прокомментировал ситуацию:

«Вот я человек уже такой дальнозоркий в связи с возрастом, но тем не менее снега не вижу пока», — сообщил синоптик.

В среду небо над Москвой и областью будет облачным, местами пройдет небольшой дождь. Ночью температура составит от +3 до +8 °C, днем — от +5 до +10 °C. Ветер ожидается юго‑западный, со скоростью 3–8 м/с, рассказал «Подмосковью сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Ранее сообщалось, что Москву и Подмосковье ждет резкое потепление на послепраздничной неделе.