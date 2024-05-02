В Москве произошел мощный пожар в здании: привлечена авиация

Вечером четверга, 2 мая, на востоке Москве в административно-производственном здании (по некоторым данным СМИ, речь идет о заводе) произошел мощный пожар.

Как пишет РИА Новости, в здании уже частично обрушилась крыша, а пожар происходит на двух с половиной тысячах квадратных метров. Крыша обрушилась на площади в тысячу «квадратов». На месте возгорание тушат больше 120 пожарных, а также 35 единиц техники.

На данный момент пострадавших не сообщается. Для тушения трехэтажного здания было задействовано два вертолета Московского авиационного центра. По факту инцидента проверку проводит и прокуратура Москвы.