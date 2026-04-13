В Москве прошел обыск у девушки, сделавшей кулич-кальян

В столичном главке Следственного комитета России сообщили, что правоохранители провели обыск по месту жительства девушки, которую подозревают в оскорблении чувств верующих. Инцидент произошел в одном из московских баров, где посетительница использовала пасхальный кулич вместо чаши для кальяна.

Ранее в правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что именно так девушка поступила с куличом в баре. После случившегося в СК РФ заявили, что подозреваемая снимала свои действия на видео, а затем выложила ролик в социальные сети. На основании этих материалов было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Позже девушка принесла извинения в соцсетях, назвав свой поступок необдуманным. Вскоре ее задержали столичные полицейские.

«По месту проживания фигурантки произведен обыск, в ходе которого обнаружен и изъят ее мобильный телефон, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного дела», - говорится в официальном канале ГСУ СК по Москве на платформе Max.

Уточняется, что девушку доставили в подразделение столичного Следственного комитета, где следователи уже приступили к ее допросу.

Ранее сообщало о том, что в Москве модель OnlyFans использовала пасхальный кулич вместо кальяна.