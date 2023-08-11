В Москве у фотографа изъяли экзотическую змею

Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды совместно с полицейскими изъяли у фотографа на Старом Арбате императорского удава, сообщили в пресс-службе департамента.

Мужчина предлагал прохожим сфотографироваться с редкой змеей.

Фотографа задержали, документы на рептилию у него отсутствовали.

В природоохранном ведомстве пояснили, что нахождение на оживленной улице является большой опасностью для змеи. Эти животные очень чувствительны к запахам и переменчивой московской погоде.

Природный ареал обитания императорского удава – Центральная и Южная Америка.