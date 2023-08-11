В Москве у фотографа изъяли экзотическую змею
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Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды совместно с полицейскими изъяли у фотографа на Старом Арбате императорского удава, сообщили в пресс-службе департамента.
Мужчина предлагал прохожим сфотографироваться с редкой змеей.
Фотографа задержали, документы на рептилию у него отсутствовали.
В природоохранном ведомстве пояснили, что нахождение на оживленной улице является большой опасностью для змеи. Эти животные очень чувствительны к запахам и переменчивой московской погоде.
Природный ареал обитания императорского удава – Центральная и Южная Америка.