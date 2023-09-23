В Москве задержали подозреваемого в педофилии 23-летнего хореографа
Фото: [© РИА Новости / Наталья Селиверстова]
Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве, полицейскими взят под стражу 23-летний преподаватель детского театрального центра. По версии следствия, молодой человек занимался растлением своих малолетних воспитанников.
Отмечается, что педагог совершал в отношении малолетних насильственные действия сексуального характера в период с февраля по сентябрь 2023 года. В настоящее время следствием собирается доказательная база совершенных мужчиной преступных деяний.
«В настоящее время 23-летний хореограф детского музыкально-театрального центра задержан. В скором времени он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу», — сказано в сообщении.
В полиции добавили, что в правоохранительные органы ранее обратились родители пострадавших детей. Фигурант возбужденного уголовного дела также будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других регионов России.