В Москве задержали врио начальника ОМВД «Новогиреево» по делу о взятке на четверть миллиона

Как информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы, врио начальника ОМВД «Новогиреево» Владимир Пюрвеев подозревается в получении взятки от столичного жителя в сумме 250 тыс рублей. Посредником являлся 36-летний местный участковый по фамилии Мирошниченко.

К слову, это уже не первый подобный случай за минувшие сутки. Ранее начальник ОМВД Басманного района Сергей Андреев был взят под стражу по обвинению в злоупотреблении своими служебными полномочиями.

​Как передает Baza, подполковника Пюрвеева поймали на взятке в 250 тыс рублей, которые мужчина требовал от москвича, обещая тому решить проблему с якобы незаконно проживающими в его квартире людьми.