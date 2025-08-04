В Мособлдуме заявили о запрете в Подмосковье с 1 сентября продаж алкоголя во дворах домов

С 1 сентября в Московской области вступит в силу запрет на продажу алкогольной продукции в жилых зонах, о чем сообщил Игорь Брынцалов, председатель Московской областной думы, в интервью РИА Новости. Этот запрет был утвержден Мособлдумой еще в ходе прошедшей весенней сессии.

Он отметил, что это решение было принято с целью исключить продажу алкоголя в общественных местах, поскольку она вызывает серьёзное недовольство среди населения.

«Мособлдумой в весенней сессии был принят закон, который вводит новые правила торговли алкоголем в магазинах и общепите. В соответствии с ним, с 1 сентября в Подмосковье будет запрещено продавать алкоголь во дворах жилых домов», — рассказал Брынцалов.

Он сообщил, что с 1 сентября лицензии на розничную продажу алкоголя будут выдаваться только тем торговым точкам, которые имеют вход со стороны улицы и находятся не более чем в 30 метрах от края проезжей части.

«Жители жаловались, что посетители алкомаркетов, как правило, распивают спиртное прямо около входа. И всё это сопровождается шумом, мусором, пьяными конфликтами. Особенно их беспокоит то, что зачастую вход в магазины со спиртным выходит прямо на детскую площадку, и это всё видят наши дети», — отметил Брынцалов.

В Московской области вводятся новые правила и для заведений общественного питания. Так, с 23:00 до 08:00 в кафе, барах и других подобных местах, расположенных в жилых домах, нельзя будет продавать алкоголь. Исключение составляют только рестораны, как уточнил председатель Мособлдумы.