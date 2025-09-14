В Мособлизбиркоме рассказали о голосовании избирателей на удаленных территориях Подмосковья

В Подмосковье для голосования на муниципальных выборах тех избирателей, которые проживают на удаленных территориях, были организованы специальные передвижные участки. Об этом сообщает Официальный канал Избирательной комиссии Московской области.

Так, в субботу, 13 сентября, жители 30 отдаленных населенных пунктов Подольска, где отсутствуют избирательные участки и куда сложно добраться общественным транспортом, смогли проголосовать на выборах депутатов своего округа.

«Внутри - все необходимое для полного цикла голосования: от таблички с номером УИК, выдачи бюллетеня до голосования», – добавили в сообщении.

Муниципальные выборы в Балашихе, Дмитрове, Лыткарино, Молодежном, Подольске, Электростали, Фрязино, Шатуре и одномандатном округе № 4 в Луховицах проходят с 12 по 14 сентября, в воскресенье стартовал заключительный день голосования. В регионе работает «Служба заботы», связаться с операторами можно по номеру 8 (800) 550-97-44.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.