В МОЦОМД рассказали жителям о пользе и вреде гречки

Педиатр МОЦОМД Регина Николаева рассказала жителям Подмосковья о пользе и вреде гречки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

По словам врача, в гречке содержится много витаминов и микроэлементов. Употребление этого продукта стимулирует перистальтику кишечника и улучшает желчеобразование.

«Это особенно полезно детям и людям пожилого возраста, потому что данный продукт способствует очищению кишечника. Плюс способствует росту полезной микрофлоры кишечника», - отметила врач.

Однако, людям, имеющим проблемы с пищеварением, страдающим хроническими заболеваниями в обострении и аллергией, лучше не злоупотреблять гречкой. Это может вызвать повышенное газообразование, вздутие и спазмы.