В Можайске коллектив школы искусств им. Герасимова отпраздновал 30-летний юбилей

30-летний юбилей образовательного учреждения было решено отпраздновать торжественным концертом, которому предшествовала художественная выставка. В качестве экспонатов вниманию гостей мероприятия представили работы подрастающего поколения, которые посвящены красоте родного города.

Фото: [ пресс-служба администрации Можайского г.о. ]

Концерт восхитил всех присутствующих. Каждый танцевальный номер отличался уникальной деталью: яркие костюмы, необычные современные постановки, контрастное световое оформление. Юные дарования неоднократно становились победителями и призерами на всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах. На концерте они снова продемонстрировали свой высокий уровень подготовки и необъятный творческий потенциал. Восхищенные зрители и наставники ребят не прекращали улыбаться и аплодировать.

В рамках мероприятия состоялось торжественное награждение. Директор школы искусств имени Сергея Герасимова Анна Мормоль получила звание «Заслуженный работник культуры Московской области». Анна — преподаватель высшей категории хореографического отделения, которая также успевает грамотно руководить всем учреждением.

Со сцены прозвучали теплые слова поздравлений от заместителя Главы Можайского округа Елены Заболотной, депутата Московской областной Думы Татьяны Сердюковой, депутата Совета депутатов Можайского городского округа Василия Овчинникова, представителя территориальной организации профсоюза работников культуры Марины Повалишиной.

Преподаватели и бывшие директора школы искусств стали самыми почетными гостями мероприятия. Их вклад в развитие юного поколения неоценим. Присутствующие встречали гостей аплодисментами.