В Можайске подвели итоги конкурса фотографий «В объективе – мама»

На мероприятии собралось множество талантливых фотографов и любителей, стремящихся запечатлеть самые трогательные моменты. Они мастерски передали всю глубину чувств и важность материнской роли на снимках, которые будут вечно хранить память о самых дорогих людях в жизни.

На суд жюри было представлено более 60 уникальных работ, каждая из которых открывала свой взгляд на отношения между матерью и ребенком. Лучшие фотографии отмечены наградами от организаторов конкурса — Комитета семей воинов Отечества Можайского городского округа и Можайского КДЦ.

Руководитель Комитета Юлия Солдатенкова поблагодарила участников за то, что они поделились своими историями через фотографии. Собравшихся также порадовало музыкальное выступление Андрея Кривомазова. Он создал особую атмосферу и порадовал гостей.

Конкурс фотографий «В объективе – мама» напомнил всем присутствующим о значимости материнской любви и о том, как важно ценить каждый момент, проведенный с близкими. Все фотографии не только запечатлели мимолетные мгновения, но и передали те глубокие чувства, которые мы испытываем, вспоминая о маме.