В Можайске возводят памятник «Ветеранам локальных войн и военных конфликтов»

Специалисты облицовывают пилоны гранитными плитами. Предварительно рабочие установили специальный тент, чтобы переменчивая погода в осенний период времени не отражалась на качестве выполняемых работ. Для облицовки был выбран гранит бордового цвета. Толщина каждой плиты составляет 3 см. Общая площадь поверхности — 56 кв. м.

Кроме того, на объекте уже выполняют сварочные работы. Над основанием памятного мемориала возвысится бронзовый колокол весом 200 кг. Облицовочные работы основания памятника выполнены полностью. Для облицовки выбрали гранитную плитку с глянцевой поверхностью черного цвета.

В рамках следующего этапа работ специалисты изготовят латунную мишень, которую вмонтируют в основание памятника. Она будет отцентрована с колоколом таким образом, чтобы при наблюдении с высоты создавалось впечатление единой слитой картины. Территория вблизи мемориала будет благоустроена.

Напомним, закладной камень у дворца спорта «Багратион» был заложен в мае 2011 года. Контракт на проведение работ заключили в начале 2024 года. В качестве подрядчика выбрали фирму из Москвы «Роки ЛТД». Компания положительно зарекомендовала себя в рамках Губернаторской программы установки детских площадок в Можайском городском округе. Столичная фирма также без нареканий реализовала проекты по строительству различных военно-мемориальных комплексов, расположенных на территории Подмосковья.