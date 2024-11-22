В Можайского округе на пленуме Совета ветеранов утвердили Постановление

Пленум местной организации Совета ветеранов Можайского городского округа прошел в Можайске. На мероприятии обсудили различные темы, но приоритетными стали патриотизм и воспитание молодого поколения.

Участники мероприятия собрались в зале Администрации Можайского городского округа. Его гостями стали члены Совета ветеранов округа и Президиум Совета ветеранов, председатели первичных ветеранских организаций округа и общественных организаций, руководители школьных музеев трудовой и боевой славы муниципалитета, а также почетные гости.

Перед присутствующими выступили первый заместитель Главы Можайского городского округа Алексей Сперанский, председатель Совета депутатов Можайского городского округа Лидия Афанасьева, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, депутат Совета депутатов Можайского г.о., руководитель комиссии Совета ветеранов по патриотическому воспитанию Василий Овчинников, начальник отдела развития базового образования и воспитания Управления образования Администрации муниципалитета Татьяна Черкасова, руководитель историко-краеведческого музея Можайского техникума, член Президиума Совета ветеранов Ольга Егорова, директор Можайской библиотеки Наталья Соина, заместитель директора Музея-заповедника «Бородинское поле» Лариса Березовая, депутат Совета депутатов округа и руководитель общественной организации «Боевое братство», ветеран спецоперации Александр Князев, почетный гражданин города Можайска, председатель местного Координационного Совета профсоюзов Тамара Луговцова, заместитель директора муниципального казенного учреждения МГО «Содействие» Ольга Ермакова.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

Почетными гостями стали руководитель общественной организации «Можайская ассоциация жертв политических репрессий», почетный гражданин города Можайска Лилия Волкова и член Совета ветеранов 144 гвардейской Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова мотострелковой дивизии Юлия Евтух.

На мероприятии обсудили тему, которая в современном мире является одной из наиболее важных. Участники говорили о том, как координировать работу общественной организации ветеранов муниципалитета с другими округами, с образовательными объектами, с учреждениями социальной сферы. Цель объединения совместных усилий — укрепление патриотического настроя среди молодого поколения.

Первый заместитель Главы Можайского городского округа Алексей Сперанский от имени Главы округа Дениса Мордвинцева выступил перед гостями с приветственным словом. Он поблагодарил общественников за активную роль в патриотическом воспитании молодого поколения и пожелал удачи в реализации данной задачи, также подчеркнул важность наставничества и передачу накопленного опыта молодому поколению.

Почетный ветеран Подмосковья, депутат Совета депутатов округа Нина Истратова выступила с докладом. Она рассказало о проделанной работе, а также о задачах, поставленных на следующий год. Особое внимание уделили мероприятиям, которые будут проводить в округе в преддверии 80-летия Великой Победы.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

«Сегодня все понимают, что для сохранения нашего народа и Отечества необходима эффективная работа по патриотическому воспитанию. Нам каждому на своем месте нужно делать гораздо больше, добиваться того, чтобы каждый ребенок нашего округа хорошо знал историю своей малой Родины, знал Бессмертный полк своей семьи, любил и гордился своей Родиной и ее свершениями», — подчеркнула в своем докладе Нина Истратова.

Участники Пленума путем единогласного голосования приняли Постановление.