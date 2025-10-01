В Можайской воспитательной колонии провели экскурсию для Мизулиной

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина посетила Можайскую воспитательную колонию. Об этом сообщили в ГУФСИН России по Подмосковью.

Экскурсия по территории колонии прошла в сопровождении замначальника ГУФСИН РФ по региону Лидии Скворцовой и руководителя учреждения Валерия Эрдниева. Также была организована экскурсия по местному военно-патриотическому музею.

В рамках визита Мизулина встретилась с воспитанницами колонии. Она рассказала о своей работе, современных подходах к защите личных данных, безопасности в интернете, схемах мошенников и мерах предосторожности. После этого она вручила воспитанницам подарки.

