В Можайской воспитательной колонии провели экскурсию для Мизулиной

Екатерина Мизулина посетила Можайскую воспитательную колонию
Фото: [Пресс-служба ГУФСИН России по Московской области]
Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина посетила Можайскую воспитательную колонию. Об этом сообщили в ГУФСИН России по Подмосковью.
Экскурсия по территории колонии прошла в сопровождении замначальника ГУФСИН РФ по региону Лидии Скворцовой и руководителя учреждения Валерия Эрдниева. Также была организована экскурсия по местному военно-патриотическому музею.
В рамках визита Мизулина встретилась с воспитанницами колонии. Она рассказала о своей работе, современных подходах к защите личных данных, безопасности в интернете, схемах мошенников и мерах предосторожности. После этого она вручила воспитанницам подарки.
