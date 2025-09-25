Губернатор Подмосковья и глава Федерального агентства по делам национальностей обсудили совместную работу
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов обсудили совместную работу и обозначили планы по ее развитию.
«В Подмосковье проживают представители самых разных народов и вероисповеданий. Многие из них активно участвуют в жизни региона, внося свой вклад в его развитие. Вместе с ФАДН России мы реализуем стратегию государственной национальной политики», — отметил Воробьев.
По его словам, в ФАДН разработали специальный курс для иностранцев, проводят индивидуальные консультации. На крупных предприятиях организуют занятия по русскому языку, правилам пребывания в России и основам законодательства.
«За первое полугодие такие мероприятия охватили около 30 тысяч человек, включая подростков. Также распространяем информационные материалы на разных языках об ответственности за правонарушения», — рассказал губернатор.
Он напомнил, что в регионе был принят стандарт по строительству современных общежитий при логистических и производственных комплексах, чтобы обеспечить иностранным работникам комфортные условия проживания возле работы.
«Для нас важно, чтобы все чувствовали себя как дома — при этом уважая законы, культуру и традиции друг друга. Эта работа требует внимания, системности и диалога», — подчеркнул Воробьев.
