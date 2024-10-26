В Можайском г.о. 17 юношам и девушкам торжественно вручили первые паспорта

На мероприятии присутствовали первый заместитель Главы администрации Можайского городского округа Алексей Сперанский и заместитель Председателя Совета депутатов Можайского округа Татьяна Дроздова, которые поздравили 17 девушек и юношей со значимым событием в их жизни. Они напомнили ребятами о важности использования нового статуса на благо своей страны.

«Хочу поздравить вас сегодня с получением такого важного документа - паспорта гражданина Российской Федерации. Развивайтесь, учитесь и будьте достойными гражданами нашей страны», — поздравил ребят первый заместитель Главы Можайского округа Алексей Сперанский.

Фото: [ пресс-служба администрации Можайского г.о. ]

С каждым годом школьники приближаются к началу взрослой жизни, которая открывает перед ними большие возможности.

«Мы с удовольствием присоединяемся ко всем поздравлениям! Желаем нашим юным можайцам развиваться, достигать своих целей и, конечно, внести вклад в процветание своей малой Родины — нашего городского округа», — отметили в пресс-службе округа.

Привилегией получения первого важного документа в жизни в присутствии представителей Администрации наделен каждый юный житель муниципалитета. Для участия достаточно сообщить о своем желании во время подачи документов специалисту МФЦ.