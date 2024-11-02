В Можайском г.о. при содействии Совета ветеранов зародилась новая патриотическая традиция

«Мы сегодня проехали по нашим святым местам, где тысячи красноармейцев, в большинстве своем совсем молодых людей отдали свои жизни за наше светлое и мирное будущее. Эту традицию мы будем сохранять и продолжать дальше. Мы благодарим администрацию Можайского городского округа за предоставленный для этой поездки транспорт и цветы, и, конечно, за повседневное внимание к нам, ветеранам, что очень важно и ценно в наше непростое время», — сказала председатель Можайского Совета ветеранов Нина Истратова.

Фото: [ пресс-служба администрации Можайского г.о. ]

29 октября — памятный день для людей старшего поколения, ведь он считается днем рождения комсомола. Они поздравляют друг друга с праздником, что неудивительно. Старшее поколение застало разные исторические этапы. Будучи комсомольцами, они трудились во благо Отчизны. Молодость позволяла им достигать любых высот. Были и сложные времена, когда комсомольцы становились на защиту своей страны от фашистских захватчиков.

Долина Славы раньше называлась Долиной Смерти. С января 1942 г. по март 1943 г. дорога от рабочего поселка Уваровка в сторону села Семеновское стала рубежом на границе Можайского района и Смоленской области, который удерживался ценою жизней советских людей. К 20-летию Победы в 1965 году комсомольцы и молодежь Можайского района в центре Долины Смерти возвели мемориал. Он появился на вершине рукотворного кургана. Мемориал назвали «Героям, павшим в Долине Смерти, 1941–1942 гг.». Можайские ветераны посетили памятное место.

Старожилы помнят, как возводили мемориал. Землю привозили на машинах. Но местные жители, помня о горестях военного времени, приносили землю даже в платочках. Установлено, что при отступлении из Можайского района фашисты сожгли 47 деревень, из которых удалось восстановить только семь.

Так, о деревне Иваники остались лишь одни воспоминания. Здесь 18 февраля 1942 года погиб легендарный комдив 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии полковник Виктор Полосухин. На месте гибели Героя России установлен памятный знак. Делегация можайских ветеранов возложила цветы.

Корзина цветов была также возложена к подножию стелы на мемориале «Их было десять тысяч», расположенной на 141 километре Минского шоссе. Ветераны посетили и мемориальный комплекс в парке Победы в центре Можайска, где преклонили головы перед Вечным огнем и могилами павших в годы Великой Отечественной войны солдат.