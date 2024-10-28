В Можайском г.о. в клубе «Душа молода» прошел атмосферный праздник

В Можайском культурно-досуговом центре состоялось заседание, которое в нынешний раз было приурочено Дню отца.

Председатель общественного совета ветеранов, депутат Совета депутатов Можайского городского округа Нина Анатольевна Истратова выступила перед участниками клуба с поздравительным словом. Встреча состоялась в приятной атмосфере, схожей с домашней. Участники клуба собрались за чашкой чая. Они делились воспоминаниями и радостными моментами, связанными с праздником.

Солисты и коллективы культурно-досугового центра подготовили праздничнее номера. Таким образом они поступают каждый раз, когда в клубе отмечают важный день. При этом выступления отличаются своей неординарностью и разнообразием. Ведущая Татьяна Моренкова объявляла имена исполнителей и названия коллективов.

Образцовый коллектив Ансамбль народных инструментов «Росы» под руководством Виктора Шишкина и Анатолия Ермошенкова подготовили проникновенный номер. На сцене также появлялись дуэт «Элина» (Екатерина Захарова и Надежда Яковлева), солисты Андрей Кривомазов и Анастасия Середа, солистка хора «Душа поет» Галина Новосельцева и аккомпаниатор Геннадий Артемов, солистка Народного коллектива Ансамбля танца «Калинка» Виктория Пикалева (руководитель ЗРКМО — Любовь Рыбина, Анастасия Середа).