В Можайском городском округе состоялась церемония закрытия поискового сезона Московской области «Вахта памяти»

Поисковики проделывают масштабные работы. Они устанавливают места сражений в годы Великой Отечественной войны и прибывают на указанное место. Если удается найти останки, то проводятся исследования: устанавливают личность, восстанавливают хронологию событий или узнают о судьбе человека, связываются с его родными. Сами останки предают земле со всеми почестями. В мероприятиях участвуют более 3000 людей. Непосредственно в Подмосковье создано 12 поисковых объединений, в число которых входит 113 поисковых отрядов.

Фото: [ пресс-служба администрации Можайского г.о. ]

Церемония закрытия нынешнего сезона состоялась на Бородинском поле. Гостями мероприятия стали более 700 активистов. Мероприятие также посетили представители власти, а именно заместитель Министра информации и молодежной политики Московской области Ольга Гребенщикова, Глава Можайского округа Денис Мордвинцев, депутат Московской областной Думы Владимир Вшивцев, а также заместитель полномочного представителя Республики Башкортостан при Президенте РФ Ильдар Бикбаев, который параллельно является основателем поискового движения Республики Башкортостан. Кроме того, участие приняли директор военно-исторического музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев и военный комиссар Можайского и Рузского городских округов Руслан Меладзе.

Почетные гости поблагодарили общественников за проделанную работу, которая позволяет многим семьям узнать правду о своем пропавшем родственнике. Память о героях бессмертна. Важно передавать собранные истории будущему поколению.

Фото: [ пресс-служба администрации Можайского г.о. ]

«Бородинское поле помнит историю двух великих сражений, навсегда вписанных в историю Российский Федерации. Наши предки ценой своей жизни подарили нам свободу и мирное небо над головой», — подчеркнул в своей речи Глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Итоги прошлого сезона в Подмосковье свидетельствуют о том, какую историческую пользу приносят поисковики. В частности, были почетно захоронены останки 207 человек, собрана информация и установлены имена восьми защитников Отечества.

Поисковики из Московской области также принимали участие в работе на территориях других регионов РФ и союзных государств, обнаружено более 388 человек, найдены родственники 10 бойцов, установлена судьба 19 защитников, с почестями захоронены останки 376 героев.

Фото: [ пресс-служба администрации Можайского г.о. ]