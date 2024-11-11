В Можайском культурно-досуговом центре состоялась премьера спектакля «Живые»

На мероприятие пригласили представителей молодежи и учащихся Можайского городского округа, а также ветеранов труда и Великой Отечественной войны, участников боевых действий в Афганистане и Чечне. Вместе с ними спектакль увидели бойцы специальной военной операции.

Перед началом спектакля зрителей и артистов тепло поприветствовал депутат Совета депутатов Можайского городского округа Василий Овчинников от имени главы округа Дениса Мордвинцева и Председателя Совета депутатов Лидии Афанасьевой.

Также на сцену вышли депутат и участник СВО Александр Князев, а вместе с ним – атаман столичной сотни Ставропольского Казачьего Войска Союза Казаков России Владимир Подъячев. Они поддержали дух мероприятия.

Фото: [ пресс-служба администрации Можайского г.о. ]

Примечательно, что гастроли творческого коллектива под руководством актрисы театра и кино Евгении Павловой стартовали с показа спектакля «Живые» именно в Можайске — городе, который носит звание воинской славы.

Обращаясь к собравшимся, депутат Совета депутатов Можайского городского округа напомнил о значимом историческом событии — военном параде, который прошел на Красной площади 7 ноября 1941 года. Именно с него солдаты Красной Армии отправились на фронт.

Фото: [ пресс-служба администрации Можайского г.о. ]

Также Василий Овчинников отметил, что современное поколение российских военнослужащих снова выполняет благородную миссию — защищает страну от проявлений нацизма и фашизма. Он подчеркнул важность осознания правды о текущих событиях на фронте, утверждая, что спектакль является ее отражением.

Депутат Можайского Совета депутатов и участник специальной военной операции Александр Князев, обращаясь к молодому поколению, призвал их ощутить гордость за тех, кто сегодня стоит на защите Отечества – героев, которые отдали свои жизни за свободу и мир. Владимир Подъячев, в свою очередь, напомнил молодежи, что после просмотра спектакля важно задуматься о своей жизни.

«Начиная с 14-го года, я лично пересмотрела всю свою жизнь и свое творчество, и теперь четко понимаю, зачем нужна моя профессия», – так прокомментировала премьеру актриса театра и кино, режиссер спектакля «Живые» Евгения Павлова.

Фото: [ пресс-служба администрации Можайского г.о. ]

После официальной части мероприятия начался спектакль, который впечатлил можайских зрителей. Артисты смогли с невиданной точностью передать эффект присутствия в зоне боевых действий. Звуковые записи, использованные в спектакле, позволили зрителям погрузиться в тревожную атмосферу на фронте.

Один из моментов спектакля оказался настолько реалистичным, что многие в зале вздрогнули от оглушающего взрыва. Он звучал так громко, будто произошел совсем рядом. Это создало сильное эмоциональное воздействие, позволяющее ощутить всю серьезность и напряженность военных действий.

Сюжет спектакля основан на стихотворениях действующего участника специальной военной операции, минометчика Андрея Манукалова с позывным «Рыбов». Его пронзительные произведения, такие как «Железный цветок», «Спасибо всем, кто молился за нас» и «Крик», были положены на музыку и исполнены ансамблем «ВИА «Радуга» из Дома культуры поселка Новые Поляны Апшеронского района Краснодарского края.

Рассказы Манукалова, насыщенные правдой военной жизни, были озвучены талантливым режиссером и актрисой спектакля Евгенией Павловой. Эти произведения, полные откровенности и искренности, передавали глубокие чувства и переживания солдат, находящихся на передовой.

Фото: [ пресс-служба администрации Можайского г.о. ]

На протяжении всего представления зрители могли наблюдать видеоматериалы, снятые Евгенией Павловой и Андреем Манукаловым в окрестностях Бахмута и Донецка. На экране мелькали кадры, показывающие разрушенные в результате взрывов фасады жилых зданий и торговых точек, поврежденные православные церковные сооружения, побитые деревья вдоль автодорог, рядом с которыми находилась израненная вражеская техника.

«Между Великой Отечественной войной и сегодняшним днем время как будто бы «сжалось». Мы оказались в новой реальности и взяли на себя эстафету победителей. Долг любого гражданина России сегодня – быть в строю», – подчеркнула Евгения Павлова.

В завершение мероприятия Василий Овчинников вручил Благодарственные письма главы Можайского городского округа Дениса Мордвинцева и Председателя Совета депутатов округа Лидии Афанасьевой. Их получили представители творческого коллектива «ВИА «Радуга» в лице автора музыки и песен Владимира Половникова, режиссер-постановщик, актриса спектакля «Живые» Евгения Павлова, а также автор текстов и стихов Андрей Манукалов.

Представитель Можайского благочиния, в свою очередь, заслуженно вручил участникам музыкального проекта Благодарственное письмо от благочинного Можайского церковного округа священника Иоанна Лободы. Это документально-музыкальное представление позволило зрителям прожить реальные события и узнать мысли военных.