В Можайском культурно-досуговом центре состоялся концерт в честь Дня матери

В Можайском культурно-досуговом центре состоялся концерт, посетители и участники которого могли выразить свою любовь и благодарность своим мамам. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подчеркивается, что теплые поздравления прозвучали и от депутата Совета депутатов Можайского городского округа Василия Овчинникова.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

В ходе мероприятия зрители увидели выступления талантливых коллективов и солистов Можайского КДЦ. Их исполнили участники Театра балета «Грация», ансамбля танца «Калинка» и хореографической студии «Кнопочки», также зрители насладились вокальными выступлениями студии «Камерата», народного коллектива ансамбля песни «Сударушка», ансамбля песни «Калинка», образцового ансамбля народной песни «Калинушка» и «Семечек».

В завершении вечера все участники концерта исполнили песню «Ангел-хранитель», которой подпевал весь зал.