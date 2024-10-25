В Можайском округе активно проходит сбор урожая

Сбор урожая — это период для представителей сельскохозяйственной отрасли муниципалитета, когда они трудятся особенно интенсивно и напряженно. Однако испытывают приятные эмоции, ведь могут посмотреть на результат своих трудов.

В нынешнем году Можайский округ лидировал по вводу в оборот сельскохозяйственных земель — 1816 гектаров. Производством продукции занимались девять предприятий различной формы собственности и более 35 крестьянско-фермерских хозяйств.

В деревне Павлищево фермерское хозяйство Калининых на площади 11 гектаров выращивали картофель и морковь. Семейное предприятие на протяжении сезона ухода за культурами справляется с работами самостоятельно. Для сбора урожая приглашают сезонных рабочих. Под сбором принято понимать ряд этапов: непосредственно уборку плодов, сортировку, очистку от грязи, подготовку к хранению.

«1,5 гектара моркови мы уже убрали, и осталось еще ровно столько же. Урожайность в этом году относительно хорошая. Погода в последнее время немного подводит, в нашем округе уже были заморозки. Картофеля всего вышло порядка 300 тонн, также из этого мы заложили себе семенной материал», — прокомментировал глава крестьянско-фермерского хозяйства Геннадий Калинин.

Семья Калининых занимается благотворительностью. В нынешнем году они передали малообеспеченным и многодетным семьям муниципалитета 1 тонну картофеля.