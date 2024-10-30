В Можайском округе дворы и общественные пространства готовят к зимнему периоду

Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев, как и другие руководители муниципалитетов Подмосковья, принял участие в оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Воробьева.

В режиме видеоконференции участники совещания обсудили готовность к содержанию дворов и общественных пространств в зимний сезон. В регионе 100% техники муниципальных учреждений и подрядчиков оснащено системой ГЛОНАСС, что позволяет качественно и оперативно организовать рабочий процесс.

«Подробно рассмотрели стандарты уборки территорий и приоритетность ее проведения после снегопадов: до 8:00 должны быть очищены входные группы подъездов, до 9:00 – лестницы и спуски, тротуары вдоль многоквартирных домов шириной 1 м – до 11:00, пешеходные дорожки до 18:00, а детские и спортивные площадки в течение 72 часов, будем придерживаться этих стандартов», — рассказал Денис Мордвинцев в своем телеграм-канале.

Глава муниципалитета также обратил внимание на благоустройство и содержание общественных территорий.

«В можайском парке «Ривьера» мы проводим мероприятия по подготовке к зимнему периоду. Здесь уже проверили готовность механизированной техники и ручного инвентаря, а также с помощью общественников и неравнодушных жителей утеплили кустарники и деревья», — подчеркнул глава муниципалитета.

Первый снег станет точкой отсчета для выполнения определенного объема работ: подготовки лыжной трассы и открытия проката спортивного инвентаря для любителей зимних забав. На территории парка на протяжении всей зимы будут приходить различные культурно-массовые мероприятия.